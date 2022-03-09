Кремль поддержал проведение следующего раунда переговоров с Украиной в ближайшие сроки

Российские власти заинтересованы в том, чтобы очередной раунд переговоров с Украиной случился как можно быстрее. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна, предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков. Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов по мере того, как украинские переговорщики будут готовы к этому», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он также назвал очень важными готовящиеся переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Они запланированы 10 марта в Анталье. Об этом написал ТАСС.

Россия и Украина к настоящему моменту провели уже три раунда переговоров. Во вторую встречу они пришли к общему решению — обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, доставки продуктов. Однако полноценно договоренности так и не заработали.