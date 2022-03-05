Путин назвал тяжелым решение о специальной военной операции на Украине

Решение о начале специальной военной операции на Украине было очень тяжелым. Об этом в эфире канала «Россия 1» сказал президент России Владимир Путин.

«Я сказал об это при начале операции и говорил об этом до начала», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Киев мог разрешить жителям Донбасса говорить по-русски и жить по своему, но вместо этого власти Украины ввели в регион войска.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Главной ее целью российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. После этого на Украине ввели военное положение и разорвали дипломатические связи с Россией.

Однако через несколько дней стороны сели за стол переговоров, первый раунд прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Во время последней встречи российская и украинская делегации договорились по ряду гуманитарных вопросов.