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    05 марта 2022, 16:25

    Путин назвал тяжелым решение о специальной военной операции на Украине

    Президент Путин назвал тяжелым решением о начале спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Решение о начале специальной военной операции на Украине было очень тяжелым. Об этом в эфире канала «Россия 1» сказал президент России Владимир Путин.

    Путин назвал тяжелым решение о специальной военной операции на Украине

    «Я сказал об это при начале операции и говорил об этом до начала», — заявил Путин.

    Он подчеркнул, что Киев мог разрешить жителям Донбасса говорить по-русски и жить по своему, но вместо этого власти Украины ввели в регион войска.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Главной ее целью российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. После этого на Украине ввели военное положение и разорвали дипломатические связи с Россией.

    Однако через несколько дней стороны сели за стол переговоров, первый раунд прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Во время последней встречи российская и украинская делегации договорились по ряду гуманитарных вопросов.