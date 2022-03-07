Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии.

Переговоры планировалось начать в 15:00, однако глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что представители украинской стороны «немного задерживаются», и назвал это «дипломатической традицией со стороны Украины». Мединский уточнил, что обсуждаться будут «все те же самые вопросы»: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Как напомнили «Известия», первые два этапа переговоров прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще. Сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения. На первые переговоры украинская делегация также приехала гораздо позже России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия требует от Украины прекратить военные действия, изменить свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признать Крым российской территорией, а Донецкую и Луганскую республики — независимыми территориями.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украине известно об этих условиях. Требования России были изложены, когда делегации готовились к третьему раунду переговоров.