30 марта 2024, 01:53
Зеленский пригрозил атаковать Крым ракетами ATACMS, которые так и не получил
Зеленский пригрозил атаковать Крым американскими ракетами ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский еще не получил от США дальнобойные ракеты ATACMS, но уже анонсировал их использования для ударов по Крыму. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.
В разговоре с американским журналистом Дэвидом Игнейшесом Зеленский признал, что Украина пока не получала дальнобойные ракеты ATACMS. При этом он сообщил, что собирается использовать их для ударов по аэродромам в Крыму.
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В марте американское издание Politico сообщило, что США планируют отправить ВСУ ракеты ATACMS в рамках нового пакета военной помощи. После этого Белый дом действительно анонсировал новую порцию помощи Украине, но дальнобойные ракеты из списка пропали.
В пятницу, 29 марта, в Пентагоне обсуждали возможную передачу ATACMS Украине. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун в рамках этого разговора заявил, что риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем раньше.
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