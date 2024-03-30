Мир 30 марта 2024, 01:53 Зеленский пригрозил атаковать Крым ракетами ATACMS, которые так и не получил Зеленский пригрозил атаковать Крым американскими ракетами ATACMS РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не получил от США дальнобойные ракеты ATACMS, но уже анонсировал их использования для ударов по Крыму. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.

В разговоре с американским журналистом Дэвидом Игнейшесом Зеленский признал, что Украина пока не получала дальнобойные ракеты ATACMS. При этом он сообщил, что собирается использовать их для ударов по аэродромам в Крыму.

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В марте американское издание Politico сообщило, что США планируют отправить ВСУ ракеты ATACMS в рамках нового пакета военной помощи. После этого Белый дом действительно анонсировал новую порцию помощи Украине, но дальнобойные ракеты из списка пропали.

В пятницу, 29 марта, в Пентагоне обсуждали возможную передачу ATACMS Украине. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун в рамках этого разговора заявил, что риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем раньше.