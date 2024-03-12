Мир 12 марта 2024, 21:10 США передадут Украине пакет военной помощи на $300 млн Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи размером 300 миллионов долларов. Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Новый пакет военной помощи США также содержит боеприпасы для артиллерии и HIMARS», — отметил он.

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По словам Салливана, цель согласованного пакета удовлетворить ряд «наиболее острых нужд» Вооруженных сил Украины.

Газета Politico ранее сообщила, что ВСУ получат на вооружение несколько американских APAM, более старой версии системы ракет большой дальности ATACMS, которая способна нести боеголовки с сотней кассетных бомб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что без помощи США страну ждет крах. По его словам, ВСУ рассчитывают на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны.