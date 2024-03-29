Мир 29 марта 2024, 05:05 В Пентагоне оценили риск эскалации конфликта на Украине Генерал США Браун заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине Википедия

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Риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше. Такое мнение озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, обсуждая возможную передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Его слова привел ТАСС.

«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», — заявил американский генерал.

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Браун также выразил сомнение, что Россия сможет начать крупную наступательную операцию на Украине. Военачальник предположил, что Вооруженные силы РФ в прошлом году потратили значительные ресурсы в ходе специальной военной операции.

В марте американское издание Politico сообщила, что США отправят ВСУ ракеты ATACMS в рамках нового пакета военной помощи. После этого Белый дом действительно анонсировал новую помощь Украине, но дальнобойные ракеты из списка пропали.