Мир 12 марта 2024, 21:03 В США допустили отправку ракет ATACMS Украине Politico: США 12 марта анонсируют отправку для ВСУ ракет ATACMS Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В США определятся с отправкой ВСУ тактических ракет ATACMS 12 марта. Об этом сообщила газета Politico.

Данные изданию предоставили знакомые с решением американских должностных лиц. Ракеты, отметили в статье, войдут в новый пакет военной помощи. Его сумму оценили в 300 миллионов долларов.

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В пакет включат ракеты более старого образца, которые могут преодолевать более 100 километров и нести «сотни кассетных боеприпасов».

В материале не уточнили, сколько именно подобных ракет США планируют предоставить Украине.

По информации агентства Reuters, первый за несколько месяцев пакет помощи ВСУ обойдется Соединенным Штатам в 400 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно жаловался на нехватку снарядов и вооружения. В недавнем обращении к делегации американских сенаторов он подчеркнул, что его страна проиграет в конфликте без возобновления поддержки со стороны США.