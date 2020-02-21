Зеленский повторил слова Захаровой и сравнил Украину со средневековой Европой

Украинцы устроили дебош после приземления самолета с эвакуированными соотечественниками из Китая. Зеленский назвал страну Европой времен Средневековья. Ранее эту же фразу произнесла Захарова. То ли мысли сошлись, то ли глава Киева просто повторил удачное сравнение.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 21 февраля в Киеве. Цитату привел ТАСС.

Он призвал не забывать, что каждый в первую очередь человек. По его словам, произошедшее в Новых Санжарах нельзя назвать человеческими поступками.

В ночь на 21 февраля в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился развернутый комментарий к инциденту на Украине.

«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что средневековая. Европа же», — написала она.

Мнения о произошедшем у обеих сторон получились практически одинаковыми.

20 февраля в Борисполе приземлился самолет с украинцами, которых вывезли из китайского Уханя. Людей эвакуировали из-за эпидемии коронавируса. Только вот встречать их в родной стране не захотели. Прилетевших планировали разместить в пансионате в Новых Санжарах, но местные жители перекрыли дорогу, устроили драку с полицией и кидали камнями в автобус. Все успокоилось только на следующий день.