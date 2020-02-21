Зеленский повторил слова Захаровой и сравнил Украину со средневековой Европой
«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 21 февраля в Киеве. Цитату привел ТАСС.
Он призвал не забывать, что каждый в первую очередь человек. По его словам, произошедшее в Новых Санжарах нельзя назвать человеческими поступками.
В ночь на 21 февраля в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился развернутый комментарий к инциденту на Украине.
«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что средневековая. Европа же», — написала она.
Мнения о произошедшем у обеих сторон получились практически одинаковыми.
20 февраля в Борисполе приземлился самолет с украинцами, которых вывезли из китайского Уханя. Людей эвакуировали из-за эпидемии коронавируса. Только вот встречать их в родной стране не захотели. Прилетевших планировали разместить в пансионате в Новых Санжарах, но местные жители перекрыли дорогу, устроили драку с полицией и кидали камнями в автобус. Все успокоилось только на следующий день.