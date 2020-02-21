Захарова сравнила Украину со средневековой Европой. Автобус с людьми из Уханя там забросали камнями

Автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами забросали камнями под Полтавой. Захарова назвала произошедшее шовинизмом и добавила, что обеспечение прав человека — это не вечная забастовка, а гармония.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что на Украине ненавидят не Россию, а «людей, не подходящих под заданные стандарты». По мнению Захаровой, на Украину действительно напал агрессор — это «злоба и лень».

Сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из Уханя, где бушует коронавирус. Людей хотели разместить на карантин в пансионате под Полтавой, но не тут-то было. Местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. 20 февраля протесты уже прошли в Полтавской и Харьковской областях, а 19 февраля — в Львовской. Те, кто вышел на улицы, выступили против пребывания украинцев из Китая в стране.