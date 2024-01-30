Мир 30 января 2024, 23:26 «Решение принято». Стало известно, что Зеленский предложил Залужному FT: Зеленский сообщил Залужному, что отправит его в отставку

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Решение об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного принято, но пока неизвестно, кто займет его место. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, слухи об увольнении Залужного распространились в понедельник неспроста. Президент Украины Владимир Зеленский действительно сообщил главкому ВСУ об этом.

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«Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства/ Генерал отказался от предложения», — рассказали журналисты.

По данным FT, решение об отставке уже принято — Зеленский просто отложил его на время. Газета назвала возможных кандидатов на пост Залужного: командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданов.

Накануне на Украине распространились слухи об отставке Валерия Залужного и назначении Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ. Об этом сообщали украинские политики и журналисты. Офис президента Украины пару часов молчал, после чего все же опроверг распространившиеся сообщения.