Мир 01 февраля 2024, 07:38 Просто менеджер. Резонанс вокруг отставки Залужного удивил приближенных Зеленского Советник Подоляк назвал главкома ВСУ Залужного назначенным менеджером президента РИА «Новости»

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Главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного назначил президент, он лишь менеджер в его команде. Поэтому резонанс вокруг его возможной отставки не обоснован, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк. Его процитировало РИА «Новости».

«Для меня вообще загадочно выглядит — все же это вертикаль президента, это менеджер президента. Я в целом говорю. <…> Для меня это вообще удивительно», — сказал он.

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Михаил Подоляк не согласился с тем, что отставка Валерия Залужного — проявление политической конкуренции. По его словам, президент имел право поручать своим подчиненным задачу и оценивать ее выполнение. Советник напомнил, что информацию о перестановках опровергли, и предложил наблюдать за развитием событий.

Одним из первых об отставке Валерия Залужного предупредил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он объяснил это тем, что главком делал политические, а не военные заявления. Немецкий бизнесмен Ким Дотком допустил, что генерал сам распространил слух об увольнении и вынудил президента Владимира Зеленского изменить решение.