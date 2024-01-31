Мир 31 января 2024, 21:08 Раскрыты аргументы решения Зеленского по увольнению Залужного WP: Зеленский рассматривал отставку Залужного как влияние на партнеров Украины Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/ / Global Look Press

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Объявляя правительству о решении отправить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что таким образом хочет «обновить» ситуацию на фронте, от которой уже устало население, а также повлиять на западных партнеров, задерживающих помощь. Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщила газета The Washington Post.

Собеседники издания подчеркнули, что Зеленский посчитал, что новый командующий может как-то изменить ситуацию и предложил Залужному пост своего советника, но получил жесткий отказ.

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Несмотря на такое решение, главнокомандующий все же планирует уйти в отставку, но хочет сделать это добровольно. По словам источников, Залужный устал от постоянного конфликта с гражданскими властями, которые не прислушиваются к его требованиям.

Чиновники заявили, что даже на последней встрече президент и главнокомандующий поспорили о том, сколько людей нужно призвать в рамках мобилизации. Залужный настаивал на 500 тысячах человек, но Зеленский посчитал это число нереальным из-за нехватки вооружений, униформы и сложностей с вербовкой.

Сложности у Залужного начались и с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Главнокомандующий просил достать для военных новое оружие и требовал, чтобы глава ведомства любыми путями выбивал его из иностранных партнеров. Еще один источник добавил, что из окружения Залужного сейчас начнут выводить людей. Оставшийся без поддержки военный оставит свой пост добровольно.

Несостоявшаяся отставка Валерия Залужного остается самой обсуждаемой новостью этой недели. Новые подробности этой истории сделали ее немного яснее.

Правы оказались те журналисты, которые сообщили, что досрочный слив сообщения о вероятной отставке главнокомандующего ВСУ и резкий рост напряженности среди населения заставил гражданские власти передумать.

Версия о том, что за сообщениями об отставке Залужного стояла оппозиция для усиления раскола между военными и гражданскими властями оказалась несостоятельной. Теряющий рейтинг президент Украины и набирающий популярность главнокомандующий раздули пламя конфликта самостоятельно.