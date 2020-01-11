Зеленский ответил на заявление Ирана о сбитом самолете

Власти Ирана заявили, что действительно случайно сбили украинский лайнер, приняв его за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Тегеран полностью признать свою вину в крушении самолета.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину, что сбил украинский самолет. Но мы настаиваем на полном признании вины», — написал Зеленский в Facebook.

Он также добавил, что украинская сторона ждет от Ирана готовности к проведению полного и открытого расследования, а также привлечения к ответственности виновных и возвращения на Украину тел погибших граждан. Кроме того, Киев рассчитывает на выплаты компенсаций и принесения официальных извинений.

«Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — заключил президент.

Ранее иранские власти заявили, что украинский самолет действительно сбили военные Ирана. По их словам, это произошло случайно из-за «человеческой ошибки». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал наказать всех виновных и выплатить необходимые компенсации.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. Самолет загорелся в воздухе и рухнул почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. В авиакатастрофе погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа, пишет «Газета.ru».