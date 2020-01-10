США предоставили Зеленскому «важные данные» о крушении самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предоставили ему данные, необходимые для расследования крушения Boeing 737 в Иране. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт украинского лидера.
В пятницу, 10 января, прошли встреча Зеленского с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.
«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я <…> получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — заявил Зеленский.
Политики обсудили график контактов и, в частности, посещение Майком Помпео Украины в конце января. Также внимание уделили крушению лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране 8 января.
За прошедшие два дня в СМИ выдвигались различные версии причин катастрофы.
Ранее «360» писал о версиях причин крушения, которые рассматривает СБУ.