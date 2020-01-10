    10 января 2020, 22:23

    США предоставили Зеленскому «важные данные» о крушении самолета в Иране

    Ирина Нагайникова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предоставили ему данные, необходимые для расследования крушения Boeing 737 в Иране. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт украинского лидера.

    В пятницу, 10 января, прошли встреча Зеленского с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

    «Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я <…> получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — заявил Зеленский.

    Политики обсудили график контактов и, в частности, посещение Майком Помпео Украины в конце января. Также внимание уделили крушению лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране 8 января.

    За прошедшие два дня в СМИ выдвигались различные версии причин катастрофы.

    Ранее «360» писал о версиях причин крушения, которые рассматривает СБУ.