Переговоры России и Украины еще не закончились

Новый раунд переговоров между российской и украинской делегациями продолжается до сих пор. Как сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале, об этом заявил участник онлайн-встречи, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Еще один представитель украинской стороны Игорь Жовква подчеркнул, что переговоры стали конструктивнее и сейчас идет обсуждение будущего соглашения. Он добавил, что Россия выбрала более мягкий тон для беседы.

Жовква добавил, что предварительные результаты обсуждения вызвали «умеренный оптимизм», что уже можно считать большим прорывом. Он добавил, что окончательную точку в переговорах смогут поставить только лидеры двух стран.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что переговоры могут привести к мирным договоренностям, которые можно ожидать в ближайшие одну-две недели или в мае.

По итогам переговоров, которые прошли 14 марта, украинская делегация взяла паузу, пообещав, что беседа продолжится во вторник.