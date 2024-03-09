Мир 09 марта 2024, 21:33 Папа римский призвал Украину набраться смелости и поднять белый флаг Папа римский Франциск призвал Украину пойти на переговоры с Россией РИА «Новости»

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Проигрывающая сторона в украинском конфликте должна набраться смелости, поднять белый флаг и пойти на переговоры. Об этом в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — заявил понтифик на вопрос о капитуляции.

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Он отметил, что проигрывающей стороне важно набраться смелости и вести переговоры, для этого можно использовать страну-посредника. Папа римский призвал не стыдиться переговоров и не дожидаться, пока ситуация ухудшится.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение Турции о посредничестве заявил, что Россия не должна участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта.