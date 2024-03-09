09 марта 2024, 01:05
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите
Зеленский не поддержал идею Эрдогана о мирном саммите с участием России
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал украинского лидера.
По словам главы государства, он выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
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«Мы не видим представителей России на таком саммите», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров.
«Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе», — заявил турецкий лидер.
По его словам, необходимо дать шанс дипломатии и диалогу между сторонами, чтобы конфликт завершился справедливым и устойчивым миром.
Владимир Зеленский
Турция
Россия
Переговоры
Украина
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