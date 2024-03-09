Мир 09 марта 2024, 01:05 Зеленский выступил против участия России в мирном саммите Зеленский не поддержал идею Эрдогана о мирном саммите с участием России

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал украинского лидера.

По словам главы государства, он выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.

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«Мы не видим представителей России на таком саммите», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров.

«Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе», — заявил турецкий лидер.

По его словам, необходимо дать шанс дипломатии и диалогу между сторонами, чтобы конфликт завершился справедливым и устойчивым миром.