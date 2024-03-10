10 марта 2024, 20:18
Кулеба отверг призыв папы римского к мирным переговорам
Кулеба заявил, что Украина не станет поднимать белый флаг в конфликте
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неприемлемым призыв папы римского Франциска согласиться на мирные переговоры с Россией. Об этом министр написал в соцсети X.
«Что касается белого флага, мы знаем стратегию Ватикана из первой половины ХХ века. <…> Наш флаг желто-синий. <…> Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — написал министр.
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Ранее глава Ватикана призвал Украину набраться смелости и поднять белый флаг.
Как пояснил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, Франциск под этими словами имел ввиду призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров.
Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу с украинской стороной, которая запретила проведение переговоров с РФ на законодательном уровне. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский выступил против участия России в мирном саммите, который Турция предложила провести на своей территории.
Владимир Зеленский
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