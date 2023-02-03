03 февраля 2023, 15:11
Украина признала высокую цену удержания Артемовска
Советник офиса президента Украины Подоляк заявил о высокой цене удержания Артемовска
Украинские военные платят высокую цену, чтобы удержать под своим контролем город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с изданием 20 minutos сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы не можем оставить Артемовск, но за его удержание ВСУ приходится выплачивать очень высокую цену», — рассказал он.
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Подоляк отказался раскрывать точные потери украинских подразделений в зоне специальной операции.
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«Я сейчас не могут ответить точно по нашим потерям. Мы назовем эту цифру, когда боевые действия полностью завершатся», — отметил советник офиса Владимира Зеленского.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинские военные в ближайшее время откажутся от дальнейшего продолжения боевых действий при обороне Артемовска и покинут город.
Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что российским военным необходимо преодолеть около 10 километров, чтобы взять Артемовск в окружение.
ДНР
ВСУ
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