Спецоперация 03 февраля 2023, 08:10 Отступление украинских боевиков из Артемовска предсказали на Западе Bloomberg предрек отступление украинских военных из Артемовска РИА «Новости»

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Украинские войска в ближайшее время покинут город Артемовск в Донецкой Народной Республике, потому что переданное Западом оружие не даст им никаких преимуществ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Сложные недели ожидают украинских военных. Им не хватит ресурсов, средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии и боеприпасов для восстановления территорий, занятых Россией», — сказано в сообщении.

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Источник отметил, что обещанные западными странами дополнительные поставки поступят на Украину еще не очень скоро. Поэтому США посоветовали ВСУ оттягивать время в зоне боевых действий всеми возможными способами.

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«Вероятно, Украине придется вывести свои подразделения из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге», — говорится в статье.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что российским военным осталось преодолеть всего около 10 километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска и взять его в полное окружение.