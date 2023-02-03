Спецоперация 03 февраля 2023, 16:38 Российские военные уничтожили военную технику ВСУ в Артемовске Военкор Руденко сообщил об уничтожении техники ВСУ на улицах Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные приступили к уничтожению техники украинских боевиков прямо на улицах города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Он продемонстрировал кадры, на которых виден сгоревший дотла остов уничтоженного снарядом пикапа ВСУ.

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«Президент Украины Зеленский превратил этот город в мясорубку для своих войск, пустив украинцев на фарш», — лаконично описал ситуацию Руденко.

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Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российским войскам необходимо пройти примерно 10 километров для полного окружения Артемовска со всех сторон.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признавался, что украинским военнослужащим приходится платить очень высокую цену за удержание Артемовска под своим контролем. При этом он отметил, что командование ВСУ не может позволить себе отступление из города.