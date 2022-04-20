Стало известно, как выглядят оставленные украинскими бойцами позиции в ЛНР

Вооруженные силы Украины покинули один из населенных пунктов Луганской Народной Республики. Корреспондент «Звезды» побывал в местах, где на данный момент обосновались российские военные.

По словам журналиста, на территории ЛНР украинцы планировали развернуть военные действия. Об этом свидетельствуют вырытые траншеи и установленные огневые точки. Однако им пришлось уйти с данных территорий.

«Видно, как серьезно готовились ВСУ к боевым действиям на этом направлении. Вырыли вот такие траншеи. Но ни одного выстрела здесь не прозвучало. И следов от пуль нет. ВСУ покинули эти позиции в спешке», — сказал корреспондент Владислав Кустов.