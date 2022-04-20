Бойцы чеченской Росгвардии и ЛНР заняли Кременную и Старую Краснянку

Бойцы спецподразделений «Ахмат» чеченской Росгвардии вместе с военнослужащими Луганской Народной Республики заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка. Об этом сообщил в Теlеgrаm глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова.

Операция проведена без жертв среди личного состава. Этого помогли добиться «грамотное руководство и эффективная координация» военнослужащих, подчеркнул Кадыров.

«Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты», — рассказал глава Чеченской Республики.

Он добавил, что теперь на единственном административном здании Старой Краснянки красуется российский триколор. В ближайшее время бойцы займутся разминированием населенных пунктов и организацией гуманитарной помощи для местного населения.

«Уверен, в ближайшее время мы освободим и другие близлежащие населенные пункты от приспешников украинской хунты. Для этого у нас имеются все необходимые силы и ресурсы», — резюмировал Кадыров.

Ранее он рассказал о зачистке «Азовстали» в Мариуполе и показал добытую трофейную технику. Об этом написала «Газета.ru».