Бойцы Росгвардии, участвующие в спецоперации на Украине, при помощи беспилотного летательного средства засекли замаскированный опорный пункт группы националистов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы передали необходимые координаты подразделениям артиллерии, при помощи высокоточного удара нацисты были уничтожены.

Спецназ Росгвардии уничтожили одно из артиллерийских подразделений нацистов в Харьковской области, расположенное в пределах населенного пункта. Также они вскрыли крупный арсенал боеприпасов и вооружения, принадлежащих вооруженным формированиям ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее похвалил бойцов Росгвардии за профессиональные и мужественные действия в реальной боевой обстановке.