Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов украинских нацбатов

Военнослужащие Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов, принадлежащих украинским боевикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Несколько тысяч боеприпасов различного калибра подразделения спецназа Росгвардии нашли при осмотре домов ряда населенных пунктов в ходе спецоперации. Кроме того, в одном из домов обнаружился наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.

«Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — добавили в ведомстве.

Еще одним достижением росгвардейцев стало взятие под охрану «одного из важных мостов через реку».

«На одном из участков продвижения российских войск они подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия. <…> Нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану мост», — отметили в пресс-службе.

Позже головной дозор подразделения спецназа нашел на окраине леса «скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника» из четырех человек. Группу уничтожили «без потерь с нашей стороны».