Путин поблагодарил росгвардейцев за безупречную службу в реальной боевой обстановке

Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Глава государства отдельно обратился к сотрудникам — участникам спецоперации на Украине и поблагодарил их за «мужественные и профессиональные» действия в реальной боевой обстановке.

«Реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия по праву гордится каждым из участников операции, и указал на их «стойкость, безупречную службу и верность Отечеству, присяге и долгу".

Владимир Путин напомнил, что Росгвардия создана шесть лет назад и стала неотъемлемым звеном государственной системы обеспечения законности и правопорядка. В частности, Росгвардейцы вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью.

«Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся приумножать лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОНа, СОБРа — структур, ставших основой современной Росгвардии, равняются на них», — добавил глава государства.

Путин пожелал бойцам, командирам и ветеранам Росгвардии их семьям здоровья, успехов и удачи.