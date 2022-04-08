Росгвардия уничтожила артиллерийское вооружение противника под Харьковом

Спецназовцы Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение противника в окрестностях одного из населенных пунктов Харьковской области. Подразделение захватило 122-миллиметровое орудие и минометы, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Вооруженную группу националистов обнаружили во время разведывательно-поисковых мероприятий. Завязался бой, в котором, несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

После подхода бронетехники спецназовцы провели доразведку местности и захватили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров. Артиллерийское вооружение националистов уничтожили накладными зарядами.

Также в Росгвардии сообщили о новых героях спецоперации. Старший прапорщик полиции Илюшкин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Илюшкин находился в составе воинской колонны Росгвардии, совершавшей марш в Харьковской области, и пострадал в борьбе с националистами. Несмотря на раны, он продолжал выполнять боевые задачи.

Офицер Росгвардии старший лейтенант полиции Герасименко, руководя действиями подчиненных при выполнении боевой задачи, также был ранен, но продолжил командование. Его грамотные действия позволили отразить атаку националистов. Герасименко наградили медалью «За отвагу».