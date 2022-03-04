Все системы безопасности шести реакторов на АЭС в Запорожской области не пострадали, выброса радиации не зафиксировано. С таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции.

«Не было выброса радиоактивного материала. Важно, что системы мониторинга радиационной обстановки полностью функционируют», —приводит его слова РИА «Новости».

Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС на Украине. По его словам, организация поддержит Украину присутствием на месте для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Днем ранее МАГАТЭ выпустило специальное заявление по поводу ситуации на Запорожской АЭС. В нем говорилось, что Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Генеральный директор МАГАТЭ предупредил о серьезной опасности в случае поражения каких-либо реакторов АЭС.

Власти Украины заявили, что пожар на объекте не затронул «основное оборудование» АЭС и персонал предпринимает все меры по смягчению последствий. Также в заявлении говорилось, что сообщений об изменении уровня радиации не поступало.

В связи с ситуацией вокруг запорожской АЭС МАГАТЭ решило перевести свой Центр по чрезвычайным ситуациям (IEC) в режим круглосуточного наблюдения.

Ночью 4 марта стало известно о пожаре на территории Запорожской АЭС. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возгорание случилось не на самой атомной станции, а в учебно-тренировочном комплексе. Позже пожар удалось ликвидировать, по предварительной информации, никто не пострадал.

Власти Запорожья заявляли, что радиационный фон на АЭС остался в пределах нормы, угрозы населению нет.