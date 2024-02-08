08 февраля 2024, 09:01
«Запах крови». Республиканцы обрекли Байдена на провал
Пушков: республиканцы из принципа начали блокировать финансирование Украины
Республиканцы почуяли «запах крови» перед выборами американского президента. Теперь они хотят сместить нынешнего лидера Джо Байдена и из принципа «топят» планы по финансированию Украины. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Республиканцы уже отказались голосовать за проект о помощи Украине в привязке к Израилю и Тайваню. Они уверены, что по каждому из этих проектов нужно устраивать отдельное заседание.
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«Суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили „запах крови“. Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата», — написал Пушков.
Поэтому радикальная часть республиканцев из принципа топит новый проект, чтобы продемонстрировать свою силу и обнажить слабость Белого дома. Как подчеркнул сенатор, затея Байдена выделить миллиарды долларов Украине выглядит обреченной.
Закон Байдена о помощи Украине не прошел голосование в сенате. За инициативу выступили 49 сенаторов, против — 50. Для принятия проекта нужно набрать минимум 60 голосов.
Канцлер Германии Олаф Шольц решил отправиться в Вашингтон и встретиться с президентом США Джо Байденом. Одним из главных вопросов в диалоге будет поддержка Украины. Шольц признал, что его страна не настолько большая, чтобы в одиночку оказывать военную помощь ВСУ. При этом Германия уже загубила собственную экономику, помогая Украине.
Израиль
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