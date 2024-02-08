Мир 08 февраля 2024, 02:14 Закон Байдена о помощи Украине не прошел голосование в сенате Закон о помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США РИА «Новости»

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Американский сенат не поддержал закон о дополнительном финансировании Украины и защите границ США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Инициатива не получила достаточной поддержки для прохождения процедурного голосования. За нее выступили 49 сенаторов, против — 50. Для принятия закона необходимо набрать минимум 60 голосов.

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Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер сначала выступил за, но в последний момент поменял решение на противоположное.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что его инициатива по поддержке Украины может даже не добраться до сената. Он назвал разработанные реформы самыми жесткими.

Как отмечал сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, он вместе с однопартийцами может объединиться и ограничить пакет законопроектов, включающий реформы о защите границ и поддержке Украины.