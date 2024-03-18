18 марта 2024, 07:39
Запад забыл об уязвимости своей инфраструктуры
Бизнесмен Дотком напомнил об уязвимости инфраструктуры Запада
Запад выбрал стратегию атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, осознав, что санкции против РФ не работают, однако, похоже, забыл, что и его инфраструктура весьма уязвима. Об этом заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«Неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» — удивился он.
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В ночь на 17 марта ВСУ попытались ударить беспилотниками по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Пожар оперативно потушили. В работах задействовали более 80 человек. Во время атаки один из сотрудников завода скончался — по предварительным данным, от сердечного приступа. При пожаре никто не пострадал.
Утром 16 марта украинский дрон атаковал Сызранский НПЗ. Огонь распространился на 500 квадратных метров, однако с ним также удалось быстро справиться. Атаке также подвергся Новокуйбышевский НПЗ. На тушение пожара ушло полчаса.
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