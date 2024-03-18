Мир 18 марта 2024, 07:39 Запад забыл об уязвимости своей инфраструктуры Бизнесмен Дотком напомнил об уязвимости инфраструктуры Запада Hendrik Schmidt/dpa/globallookpress

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Запад выбрал стратегию атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, осознав, что санкции против РФ не работают, однако, похоже, забыл, что и его инфраструктура весьма уязвима. Об этом заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» — удивился он.

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В ночь на 17 марта ВСУ попытались ударить беспилотниками по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Пожар оперативно потушили. В работах задействовали более 80 человек. Во время атаки один из сотрудников завода скончался — по предварительным данным, от сердечного приступа. При пожаре никто не пострадал.

Утром 16 марта украинский дрон атаковал Сызранский НПЗ. Огонь распространился на 500 квадратных метров, однако с ним также удалось быстро справиться. Атаке также подвергся Новокуйбышевский НПЗ. На тушение пожара ушло полчаса.