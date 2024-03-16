Происшествия 16 марта 2024, 15:37 Открытое горение ликвидировали на НПЗ в Самарской области Власти Самарской области сообщили о ликвидации открытого горения на НПЗ Пресс-служба МЧС

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Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на Сызранском НПЗ, которое произошло в результате атаки украинского БПЛА утром 16 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Самарской области.

Власти региона уточнили, что с 09:03 спасатели работали над локализацией открытого горения. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, к 13:25 его ликвидировали. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара.

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Украинский беспилотник атаковал Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. На первом предприятии загорелась установка по переработке нефтепродуктов. На втором заводе произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что в регионе появится оперативный штаб. Его члены будут заниматься вопросами, связанными с охраной важных объектов инфраструктуры.