Происшествия 17 марта 2024, 04:30 Один человек погиб в момент атаки БПЛА на Славянский НПЗ РИА «Новости»

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Один из работников Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) скончался во время атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ», — уточнили в оперштабе на Кубани.

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От пожара никто не пострадал. Кроме того, для населенного пункта угрозы нет. Возгорание на территории предприятия уже ликвидировали.

Ранее сообщили, что завод атаковали несколько дронов ВСУ, но все они были сбиты. Пожар возник в результате падения одного из беспилотников. Возгорание тушили 83 человека и 25 единиц спецтехники.

В результате атаки ВСУ пострадал один человек в Белгородской области, получив баротравму. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, на подлете к Белгороду сбили 15 реактивных снарядов Vampire, обломки которых и упали на территорию предприятия.