Происшествия 17 марта 2024, 04:17 Дроны ВСУ попытались атаковать Славянский НПЗ РИА «Новости»

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Несколько украинских беспилотников в районе трех часов утра попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Их нейтрализовали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По данным ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба — прим. ред.) Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — уточнили в оперштабе.

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Тушением пожара занимаются 83 человека и 25 единиц техники, в числе которых работают 50 человек и 14 единиц техники от МЧС России. Возгорание уже почти локализовали.

Утром в субботу, 16 марта, украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, но оперативно был ликвидирован сотрудниками самарского МЧС. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ, где огонь потушили в течение 30 минут.