Мир 26 января 2023, 07:37 Запад впал в ярость из-за учений России, ЮАР и Китая L’Opinion: Запад увидел угрозу в совместных учениях России, ЮАР, Китая и впал в ярость Пресс-служба Минобороны

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Подготовка совместных военных учений с Китаем и ЮАР показала, что санкции не сработали, и западным странам не удалось изолировать Россию. Они увидели в этом угрозу и пришли в ярость, рассказала французская газета L’Opinion.

«Опасно. Запад в ярости», — заявил автор статьи.

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Последним поводом для беспокойства стала поезда министра иностранных дел Сергея Лаврова в ЮАР, ведь эта страна не осудила проведение спецоперации, отказалась поддерживать санкции и разрывать отношения с Россией. В феврале фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных морских учениях с военно-морскими силами Китая и ЮАР, что тоже насторожило Запад — маневры пройдут в районе Мозамбикского пролива, стратегического пункта поставок углеводородов.

Эти страны, по словам журналиста, сильно сблизились, выступили геостратегическими партнерами на площадке БРИКС и в военном отношении. Такое сотрудничество доказало неэффективность попыток изолировать Россию от остального мира.

Сергей Лавров прилетел в Преторию 23 января. Он встретился со своей коллегой Наледи Пандор и президентом республики Сирилом Рамафосой, затем отправился на переговоры в Анголу.