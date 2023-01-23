Мир 23 января 2023, 03:47 Фрегат «Адмирал Горшков» поучаствует в учениях с Китая и ЮАР — СМИ ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» поучаствует в учениях с Китая и ЮАР РИА «Новости»

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях с Китаем и ЮАР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Адмирал Горшков» при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР», — сказал собеседник агентства.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Фрегат является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Ранее экипаж корабля провел учение по противовоздушной обороне. Действия отрабатывали в акватории Норвежского моря при сложных гидрометеорологических условиях. Как уточняли в Минобороны, во время учений скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а волны были до четырех баллов. ВМС Британии заявляли, что за проходом российского фрегата следит корабль Королевского флота HMS Portland.

Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля в Индийском океане. Минобороны ЮАР назвало целью учений обмен оперативными навыками и знаниями.