Власть 24 января 2023, 22:52 Лавров в рамках африканского турне прибыл в Анголу Глава МИД России Лавров в рамках африканского турне прибыл в Анголу

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В рамках продолжающегося африканского турне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анголу. О визите главы МИД сообщила представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале. Лаврова в аэропорту встречал его коллега Тете Антониу.

В столице Анголы Луанде у министра запланирована встреча с главой государства Жоао Лоуренсу. Кроме того, российский министр проведет переговоры с главой МИД Анголы Тете Антониу.

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В Анголу министр прибыл из Королевства Эсватини. В столице Лавров встречался с премьер-министром страны Клеопасом Дламини, главой МИД Тхули Дладлой, а также с врио министра нацобороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

В рамках африканского турне Лавров посетил ЮАР. В Претории министр российского внешнеполитического ведомства встретился со своей коллегой Наледи Пандор и президентом республики Сирилом Рамафосой. Лавров передал южноафриканскому главе государства наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. С визита в ЮАР началось турне главы МИД РФ по странам черного континента.