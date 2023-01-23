Мир 23 января 2023, 07:24 Лавров прилетел с рабочим визитом в ЮАР Глава МИД России Лавров прилетел с рабочим визитом в ЮАР МИД России / Telegram

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Рабочая поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ЮАР началась 23 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет Лаврова приземлился на военно-воздушной базе Waterkloof, которая находится в пригороде Претории, рано утром. Министр встретится с коллегой Наледи Пандор, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Пандор и Лавров в последний раз встречались в сентябре 2022 года на полях Генсамблеи Организации Объединенных Наций.

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Российская сторона подчеркнула, что у нее и ЮАР — похожие подходы к формированию мироустройства. Они основываются на уважении международного права, принципах многополярности. Также важно урегулировать региональные конфликты, обеспечивать ведущую роль ООН и бороться с терроризмом.

Представители ЮАР отметили, что намереваются сотрудничать с Россией в таких сферах, как туризм, банковский и финансовый секторы. Они призвали российский компании больше инвестировать в Южную Африку.