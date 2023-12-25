Мир 25 декабря 2023, 10:38 Запад уличили в попытках раскачать ситуацию в Сербии Захарова: Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Коллективный Запад намеренно пытается раскачать ситуацию в Сербии. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники „майданных переворотов“», — указала дипломат.

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По ее словам, единственно возможной реакцией на происходящее могут быть строгое следование конституции страны и уважение к выбору народа, проголосовавшего за национальные интересы Сербии.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременное предупреждение о готовящихся беспорядках в Белграде. По ее словам, поначалу «остальные» восприняли это как дезинформацию и не приняли угрозу беспорядков всерьез, но в итоге именно российские данные позволили предотвратить протесты.

Активисты собрались у здания администрации Белграда 24 декабря. Полиция разогнала протестующих, 35 человек задержали.