Мир 25 декабря 2023, 09:24 Сербский премьер обратился к России Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress

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Российские спецслужбы вовремя предупредили о готовящихся беспорядках в Белграде. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила их за это в эфире телеканала Pink.

«[Спецслужбы России] располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация», — сказала она.

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По словам Аны Брнабич, «остальные» не восприняли угрозу беспорядков всерьез, однако именно информация российских спецслужб помогла предотвратить протесты. Она поблагодарила Россию.

Протестующие собрались у здания администрации Белграда. Полиция разогнала их, выставила оцепление и задержала 35 человек. Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обратился к нации. Он заявил, что страну пытались лишить независимости и суверенитета.