Запад признал провал «сокрушительного удара по России»

Евросоюз окажется единственным пострадавшим в случае введения эмбарго на поставку энергоносителей из России. Это произойдет из-за того, что России по-прежнему доступны рынки Азии. С таким заявлением выступил автор материала, опубликованного в британской газете Daily Express.

«В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике <…> Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится», — говорится в материале.

Автор напомнил о действующих и будущих российских газопроводах в Китай и Восточную Азию, о продаже нефти Индии, Японии и Южной Корее, о реализации сжиженного природного газа Пакистану. По мнению журналиста, все эти контракты позволят России смягчить удар от резкого сокращения продаж топлива в Европу.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций в отношении России предлагает поэтапный запрет на весь импорт нефти из России в Евросоюз. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, процесс растянется до конца года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что ряд стран Евросоюза сильно зависят от российских энергетических ресурсов.

Как стало известно ряду СМИ, 4 мая постпреды стран ЕС не смогли согласовать эмбарго. Обсуждения будут продолжены. Работу над шестым пакетом антироссийских санкций в Европе намерены завершить не позднее 9 мая. При этом Чехия, Словакия и Венгрия официально высказались против эмбарго. Две первые страны хотят для себя переходный период в течение трех лет, а Венгрия желает исключений для поставок нефти из РФ по трубопроводам.