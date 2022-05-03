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    03 мая 2022, 03:44

    Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго ЕС на импорт нефти из России

    Полина Созыкина

    В случае решения Евросоюза ввести эмбарго на импорт нефти из России в 2023 году Словакия будет добиваться исключения для страны. Такое заявление сделал вице-премьер республики Рихард Сулик по итогам внеочередного заседания министров энергетики Евросоюза. Его слова процитировал ТАСС.

    Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго ЕС на импорт нефти из России

    «Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти», — отметил министр экономики Словакии.

    Россия обеспечивает 100% потребностей страны в нефти, бесперебойное получение этого сырья жизненно важно для экономики республики, отметил Сулик.

    На встрече министров энергетики ЕС вопрос о предоставлении исключений не поднимался. Венгрия также не готова отказаться от российской нефти и планирует добиваться исключения для своей страны, если нефтяное эмбарго будет принято ЕС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюз сможет начать отказываться от российских энергоносителей летом, а к концу года возможен отказ от поставок нефти. При этом он признал, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике Европы.