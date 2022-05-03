Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго ЕС на импорт нефти из России

В случае решения Евросоюза ввести эмбарго на импорт нефти из России в 2023 году Словакия будет добиваться исключения для страны. Такое заявление сделал вице-премьер республики Рихард Сулик по итогам внеочередного заседания министров энергетики Евросоюза. Его слова процитировал ТАСС.

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти», — отметил министр экономики Словакии.

Россия обеспечивает 100% потребностей страны в нефти, бесперебойное получение этого сырья жизненно важно для экономики республики, отметил Сулик.

На встрече министров энергетики ЕС вопрос о предоставлении исключений не поднимался. Венгрия также не готова отказаться от российской нефти и планирует добиваться исключения для своей страны, если нефтяное эмбарго будет принято ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюз сможет начать отказываться от российских энергоносителей летом, а к концу года возможен отказ от поставок нефти. При этом он признал, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике Европы.