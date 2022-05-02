Чехия заявила о рекордном заполнении газовых хранилищ

Чешские подземные хранилища на 30% заполнены природным газом. Такой объем является историческим максимумом, заявил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.

«Чехия накопила в своих [подземных] газохранилищах более одного миллиарда кубометров природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая», — привело слова министра агентство ČTK.

Как отметил Сикела, к концу мая чешские власти планируют заполнить газовые хранилища более чем на 50%. При этом он пояснил, что причина спешки в вопросе пополняемости запасов газа связана с ситуацией на Украине. Более 90% природного газа Чехия получает из России.

«Наша цель, чтобы газохранилища в начале будущего отопительного сезона были заполнены как минимум на 80%. Это около 2,8 миллиарда газа. И эту [цель] мы достигнем», — пообещал министр.

Он добавил, что при немедленной остановке поставок голубого топлива из России с проблемами придется столкнуться предприятиям химической промышленности, а также стекольным заводам.