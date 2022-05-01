Венгрия продолжит выступать против эмбарго на поставки газа и нефти из России

Европейский союз не должен принимать санкции, которые ограничат импорт нефти и газа из России, заявил представитель Кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш. Он подчеркнул, что венгерские власти в этом вопросе продолжат стоять на своем и выступать против такого эмбарго.

Гуляш указал на то, что Евросоюзу нужно как следует подумать о том, какие последствия будут у новых санкций для экономики ЕС, написало New.ru.

«Эмбарго будет означать, что нам придется закупать ресурсы где-то в другом месте за более высокую цену, что приведет к тому, что мы не сможем поддерживать субсидии на коммунальные услуги», — привел он один пример.

Представитель кабмина Венгрии предупредил, что в конечном итоге европейская экономика не сможет функционировать, не то что развиваться. «Этого достаточно для того, чтобы все в Европе прислушались к голосу разума», — сказал Гуляш.

Он не стал уточнять, намерена ли Венгрия наложить вето на новый проект санкций.

Премьер-министр этой страны Виктор Орбан ранее заявил, что введение эмбарго на поставки российских энергоносителей является красной линией.