Запад обвинили в росте числа беженцев из Донбасса

В результате последней эскалации на востоке Украины в Россию бежали свыше 110 тысяч человек из Донбасса. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Сейчас в России находится более 110 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть места своего проживания после того, как неделю назад Киев предпринял новую попытку добиться решения проблемы Донбасса военным путем в нарушение минского комплекса мер», — привело РИА «Новости» слова Небензи, которые он произнес на заседании СБ ООН.

Вина за эту ситуацию, по его словам, «лежит и на наших западных партнерах, которые открыто потакали Киеву в отказе от Минска и накачивали его вооружениями».

28 февраля Небензя заявил на брифинге, что Украина готовила военную операцию против Донбасса. Российский постпред при ООН подчеркнул, что у РФ была достоверная информация о планах соседней страны.

По его словам, военные действия на территории Украины вели против собственных жителей власти страны. Россия, как отметил Небензя, только вмешалась в эту ситуацию, чтобы остановить войну, которую развязал Киев.

Небензя отметил, что Россия закончит проведение спецоперации после того, как Украина согласится на демилитаризацию, а также откажется от силового решения вопроса с республиками Донбасса.