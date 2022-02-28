Постпред России в ООН назвал условия завершения военной спецоперации

Россия закончит проведение военной спецоперации после того, как Украина согласится на демилитаризацию и откажется от силового решения вопроса с республиками Донбасса. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции по итогам заседания Генассамблеи ООН выступил представитель России в организации Василий Небензя.

Он отметил, что сегодня реальной властью на Украине обладает вовсе не президент страны Владимир Зеленский, а представители радикальных структур, которые готовились к нападению на признанные Россией Донецкую и Луганскую народные республики.

«Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой», — заявил Небензя.

Дипломат отметил, что Россия владеет достоверной информацией, что Киев готовил военную операцию против Донбасса.

В ходе выступления на Генассамблее ООН Василий Небензя заявил, что главная цель начавшейся военной спецоперации России — защита людей от геноцида и издевательств, которые они терпели на протяжении восьми лет. Он отметил, что для решения этого вопроса нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Дипломат подчеркнул, что у России нет планов по оккупации соседней страны.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также о начале проведения военной спецоперации, направленной на проведение демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса.