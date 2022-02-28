Небензя назвал целью спецоперации на Украине спасение людей от геноцида

Военные действия на территории Украины вели власти страны против собственных жителей. Россия только вмешалась в эту ситуацию, чтобы остановить развязанную Киевом войну. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании специальной сессии Генассамблеи.

Небензя подчеркнул, что именно власти Украины начали борьбу против жителей Донбасса.

«Россия эту войну завершает», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что главная цель объявленной спецоперации — это защита людей от геноцида и издевательств, которым они подвергались на протяжении восьми лет.

«Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины», — подчеркнул Небензя и добавил, что Россия не намерена оккупировать территорию соседнего государства.

По его словам, участники спецоперации найдут причастных к многочисленным преступлениям против мирных жителей, чтобы предать их суду. Небензя отметил, что Россия имела право пойти на такие шаги, чтобы осуществить свое право на самооборону от режима, который объявил о желании ядерного оружия.

Постпред России напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о возможностях своей страны создать атомную бомбу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат добавил, что Россия могла вынужденно пойти на ответные меры, если бы НАТО разместил на территории Украины военную инфраструктуру. Небензя отметил, что в этом случае конфликт был более серьезным.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также о проведении специальной операции по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада объявили о введении санкционных пакетов, предусматривающих ограничения в отношении банков и предприятий России.