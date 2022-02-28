Украина готовила против Донбасса военную операцию, заявил Небензя

Украина готовила военную операцию против Донбасса. Об этом на брифинге заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Россия обладала достоверной информациях о планах соседней страны.

Небензя указал на слабость украинского президента Владимира Зеленского, который не сумел оказать сопротивление радикалам. Трансляцию его беседы с журналистами вел ТАСС.

Именно в руках последних, обратил внимание постпред РФ при ООН, сосредоточена реальная власть на Украине.

Россия утром 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. В Минобороны РФ отмечали, что мирным жителям действия военных не несут угрозы, а удары российские военные будут наносить только по объектам военной инфраструктуры страны.

Российское военное ведомство 28 февраля показало работу боевых вертолетов в ходе спецоперации.