Мир 31 января 2024, 08:59 Отставку Залужного объяснили в Верховной раде Украины Депутат Гончаренко: Залужный делал политические, а не военные заявления РИА «Новости»

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Офис президента беспокоили политические заявления главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, поэтому его сняли с должности. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об этом газете The Guardian.

Парламентарий одним из первых объявил об отставке Валерия Залужного. Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему добровольно оставить пост, но генерал отказался. Тогда, по словам Алексея Гончаренко, его решили уволить.

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«Лично я считаю, что это плохая идея. Между ними нет принципиальных разногласий, но в офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делает политические, а не военные заявления», — объяснил он.

Уволить Валерия Залужного и заменить его другим человеком президент, по словам депутата, сможет только при поддержке министра обороны. Алексей Гончаренко заявил, что это произойдет после общественной и международной реакции. Кем именно — вопрос открытый. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов уже отказался от этого назначения.

Журналисты напомнили, что громкие кадровые перестановки в Минобороны Украины в прошлом году начались с «аналогичных приступов спекуляций». Тогда Кириллу Буданову прочили пост министра, но назначили Рустема Умерова.

Вакантную должность главкома ВСУ предложили командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, но он тоже отказался. Источники газеты The Times заявили, что это заставило Владимира Зеленского пойти на попятную.