Украинские спецслужбы устранят предполагаемую исполнительницу убийства политолога Дарьи Дугиной Натальи Вовк. Ей следует просить убежища в России, чтобы спасти жизнь. Об этом заявил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь», — написал он.

Владимир Рогов предположил, что если она этого не сделает, то умрет, так как украинские спецслужбы или «англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства» устранят Наталью Вовк как опасного свидетеля. По его словам, в Прибалтике они чувствуют себя как дома.

Политолог, журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Москве. Ее автомобиль заминировали, а потом, во время движения, дистанционно взорвали. Правоохранители считают, что убийство было заказным. В роли исполнительницы подозревают украинку Наталью Вовк.